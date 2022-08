Une alerte est en cours sur la centrale de Zaporijia, en Ukraine. L'opérateur public ukrainien annonce un risque de "pulvérisation de substances radioactives". Il accuse les Russes d'avoir bombardé le site au cours de la dernière journée, endommageant l'infrastructure. La centrale est au cœur d'un combat stratégique en Ukraine depuis le début du conflit.

Bernard Laponche, expert en politique de l'énergie, revient sur ce phénomène de pulvérisation de substances radioactives : "La pulvérisation, ça peut être des cendres ou des poussières qui contiennent des matières radioactives. Du fait de l'explosion créée par bombardement, ça les envoie dans l'environnement."

"Imaginez un tas de sable chez vous et pour des raisons X ou Y, ce tas de sable contient certaines matières radioactives. Elles sont là, elles sont plus ou moins protégées. Et puis vous avez une explosion là-dessus. Votre sable ou vos déchets sont pulvérisés et ça fait des poussières radioactives qui, dans un certain périmètre, peuvent faire des victimes s'il y a des gens qui sont là. Ce n'est pas le nuage de Tchernobyl, mais c'est comme un nuage de poussière qui s'étend sur une certaine surface", explique Bernard Laponche.

