Guerre en Ukraine : Kiev affirme avoir repris "deux kilomètres" autour de Bakhmout

Les forces de Kiev progressent à Bakhmout. L'armée ukrainienne a déclaré ce vendredi 12 mai avoir avancé de deux kilomètres autour de la ville épicentre des combats alors que le front est figé depuis l'année dernière.

Il faut savoir que la progression n'a pas lieu dans l'hypercentre de Bakhmout où les Russes occupent toujours 90% de la ville et où les combats sont toujours très violents. Le terrain repris se trouve dans les faubourgs. Les derniers gains ukrainiens l'ont été à la faveur de la fuite de deux compagnies russes. Les combattants ont abandonné leur position, laissant sur place armes et munitions.

Les forces russes déployées autour de Bakhmout seraient composées de soldats mobilisés, moins formés, moins aguerris et beaucoup plus vulnérables aux attaques ukrainiennes. On n'est donc pas devant la grande contre-offensive, mais devant de petites contre-attaques visant à tâter le terrain, repérer les points faibles de la défense russe et aussi provoquer une certaine fébrilité des troupes.

Et cela marche puisque ce une certaine panique a saisi les blogueurs militaires russes qui ont annoncé sur les réseaux sociaux le début de la contre-offensive ukrainienne alors que ce n'est pas encore forcément le cas.

