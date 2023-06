Guerre en Ukraine : comment l'armée française se renseigne-t-elle sur le conflit ?

Le sujet du jour. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les états-majors surveillent et observent le conflit, depuis partout dans le monde. Chaque pays peut alors réfléchir à sa stratégie, à l'adaptation de ses forces et tactiques, face à ce genre de combats. Des équipements à la préparation des troupes, les États se questionnent sur leurs capacités militaires, si une guerre d'une telle ampleur éclatait sur leur territoire.



Pourquoi on en parle ? Quelles réorientations la France envisage-t-elle en matière d’équipements et de préparation de ses troupes ? Quels enseignements en tire-t-elle ? Comment se renseigne-t-elle ?

Analyse. "Tout ce qui se passe sur le terrain, l'armée obtient des renseignements par ses propres sources, par son propre renseignement mais aussi par les sources ouvertes. Il y a énormément de flux d'informations, il faut savoir les vérifier, ils font un peu un travail de journaliste. Ils essaient de vérifier que c'est véridique, et puis ils s'en servent pour évaluer comment ça se passe au cœur des combats, sur le champs de bataille", explique Julien Fautrat, grand reporter RTL.

"Cela fait partie aussi partie d'une évolution qu'on avait considérée depuis plusieurs années avec ce qu'on appelait le retour de la guerre de haute intensité. C'est à dire, disposer de millier de véhicules, de blindés, de munitions, qui permettent de tenir des semaines et des semaines, dans un conflit dur plutôt que de simplement faire du maintien de la paix en Afrique, qui est devenu une habitude pour nous. On n'a pas cette haute intensité. Du coup, ce qu'on observe en Ukraine, c'est comment ils se débrouillent, comment est-ce que les ukrainiens, en ayant une puissance de feu très inférieure, arrivent néanmoins à contourner leur handicap", Xavier Tytelman, ancien aviateur militaire désormais consultant.





