Grèce : une ourse brune tuée par une voiture

publié le 28/10/2020 à 01:13

Ce mardi 27 octobre, une collision a eu lieu entre une ourse brune et une voiture sur une route proche de la ville de Kastoria, dans le nord-ouest de la Grèce. L'animal a été tué sur le coup, a appris l'AFP auprès de l'association Arktouros, qui protège cette espèce menacée des Balkans.

Panos Stephanou, responsable de communication de l'association a indiqué à l'AFP que l'incident s'est déroulé "tôt le matin". L'ours "a dû trouver un passage pour traverser la route mais le conducteur ne l'a pas vue". Ce dernier "n'a pas été blessé mais la collision a été forte". L'ourse, qui pesait environ 250 kilos, "a été heurtée à la tête et tuée sur le coup", a ajouté un collaborateur d'Arktouros.

Une équipe de l'association et des responsables du service forestier local se sont dépêchés sur place mais l'ourse était déjà morte, selon l'Agence de presse grecque, Ana. À proximité de Kastoria se trouve une zone Natura 2000, un réseau de sites naturels préservés de l'Union européenne, ainsi que le refuge Arktouros. Depuis 1992, ce dernier protège et soigne des ours et des loups des Balkans mais aussi d'Autriche et de Géorgie.