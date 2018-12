et AFP

publié le 01/01/2019 à 01:05

Trois personnes ont été blessées lundi 31 décembre dans la soirée dans une attaque au couteau près d'une gare ferroviaire à Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, a annoncé la police. La police a indiqué que les trois blessés, deux hommes dont un policier et une femme, recevaient des soins.



Selon un témoin, Sam Clack, 38 ans, producteur à la BBC, le suspect, qui a été maîtrisé, a déclaré : "Tant que vous continuerez à bombarder d'autres pays, ce genre de conneries continuera à se produire".

L'attaque s'est déroulée pendant la soirée du 31 décembre à la gare Victoria de Manchester, la grande ville du nord-ouest de l'Angleterre. La Police britannique des transports (BTP) a indiqué dans un communiqué que trois personnes, deux hommes dont un policier de la BTP et une femme, avaient été hospitalisées et recevaient des soins après avoir été blessées dans l'attaque.

La BTP a annoncé avoir été alertée à 20h52 (heure locale et GMT) qu'une attaque avait lieu dans la gare. Après l'arrestation de l'agresseur, des policiers de la BTP restaient déployés dans la gare, ainsi que d'autres agents de la police de Manchester et des secouristes.

Sam Clack a donné un témoignage détaillé de l'attaque. "J'ai entendu ce cri absolument terrifiant et j'ai regardé sur le quai", a-t-il dit. "Il est venu vers moi. J'ai vu qu'il avait un couteau de cuisine avec une lame qui était bien longue de 30 centimètres". "C'était effrayant, vraiment effrayant", a-t-il ajouté.



Ce témoin a rapporté que les policiers avaient utilisé un pistolet paralysant et un pulvérisateur au poivre avant que "six ou sept" policiers ne sautent sur l'homme.



Sam Clack a précisé qu'il avait entendu l'agresseur crier "Allah". "Il l'a crié avant (l'attaque), il l'a crié pendant, 'Allah'", a-t-il dit. "Le type a dit, ce sont ses mots exacts : 'Tant que vous continuerez à bombarder d'autres pays, ce genre de conneries continuera à se produire"", a encore rapporté Sam Clack.