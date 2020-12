Ghana : l'opposition rejette les résultats de la présidentielle

et AFP

publié le 10/12/2020 à 04:40

La tension monte au Ghana, deux jours après l'élection présidentielle qui a abouti à la victoire de Nana Akufo-Addo. L'opposition conteste les résultats et pourrait faire appel de la décision de la Commission électorale.

"Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d'accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée", a déclaré Haruna Iddrisu, un parlementaire du Congrès national démocratique (NDC), après l'annonce par la Commission électorale de la réélection du président Nana Akufo-Addo lundi avec 51,59% des voix, face à son rival politique historique du NDC John Mahama (47,36%).

"Nous avons l'intention de prendre des mesures décisives et tangibles, concernant à la fois les résultats de la présidentielle et des élections parlementaires, pour renverser cette attaque éhontée et impudente de notre démocratie", a affirmé M. Iddrisu, lors d'une conférence de presse à Accra.

Un pays réputé pour sa stabilité

Le Ghana, pays d'Afrique de l'Ouest, est réputé pour la stabilité de sa démocratie mais des tensions sont apparues mardi après que John Mahama a assuré avoir remporté la majorité au parlement et prévenu qu'il "résisterait à toute tentative de vol du scrutin".

John Mahama, 62 ans, a accusé M. Akufo-Addo, 76 ans, d'avoir mobilisé l'armée dans le but d'influencer le résultat des élections, ce que nie le gouvernement.

Dans son discours de victoire mercredi, le président Akufo-Addo a appelé à l'unité et à la paix au Ghana: "Le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s'unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte".

Le chef de l'Etat, leader du Nouveau parti patriotique (NPP) a remporté 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat du NDC, a annoncé mercredi Jean Adukwei Mensa, présidente de la Commission électorale dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux.

Seules 515.524 voix séparent le président Akufo-Addo de son prédécesseur M. Mahama, devenu chef de l'opposition en 2016.