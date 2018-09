publié le 03/09/2018 à 15:29

Une nouvelle fusillade aux États-Unis. Dimanche 2 septembre, aux alentours de 22h45 (heure locale), des tirs ont éclaté dans une résidence de la commune de San Bernardino, à l'est de la Los Angeles.



Selon un bilan communiqué par le porte-parole de la police de San Bernardino, dix personnes ont été blessées, dont trois se trouvent actuellement dans un état critique. Toutes les victimes seraient des adultes, explique le média américain CNN.

Des personnes présentes non lieu du lieu de la fusillade ont averti les policiers et relaté plusieurs coups de feu au 1277 East Lynwood. Les tirs auraient eu lieu dans les espaces communs de la résidence. "Je peux dire que plusieurs coups de feu ont été tirés, mais je ne peux dire combien", a précisé la police locale. Aucun suspect n’a été interpellé et aucune arme n’a été retrouvée à l'heure actuelle sur les lieux de la fusillade.

Ce n'est pas la première fois que San Bernardino est frappée un tel drame. En décembre 2015, une fusillade avait déjà fait 14 morts dans la ville californienne.