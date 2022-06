États-Unis : une fillette de 10 ans abat une femme qui se disputait avec sa mère

Nouveau drame en lien avec une arme à feu aux États-Unis. Une fillette de dix ans a été arrêtée et placée en détention en Floride après avoir mortellement touché avec une arme une femme qui se disputait avec sa mère.

L'enfant était avec sa mère au moment de la dispute, selon le rapport d'arrestation que CNN a pu consulter. C'est cette dernière qui aurait déclenché un esclandre en portant un coup de poing à une femme de 41 ans qui lui aurait rendu la pareille. L'enfant aurait alors tiré "un ou deux coups" avec une arme à feu en criant : "Elle n'aurait pas dû frapper ma maman".

La victime est décédée à l'hôpital peu après. La mère de la fillette a été placée en garde à vue et l'enfant a été confiée à la garde du Département des enfants et des familles de Floride. La police locale poursuit ses investigations pour déterminer plus précisément les circonstances de ce drame.

