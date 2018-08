publié le 07/08/2018 à 12:22

"C'était comme dans un film d'horreur." C'est en ces termes qu'une Américaine décrit son pénible accouchement dans un hôpital californien à la chaîne NBC New-York. Ce qui devait être le plus beau jour de sa vie a viré au cauchemar. Le 15 novembre dernier, Delphina Molta a enduré une césarienne sans anesthésie, au Tri-City Medical Center à Oceanside en Californie.



Si elle a donné naissance à une petite fille en parfaite santé, elle a toutefois décidé de porter plainte contre l'hôpital pour faute professionnelle. Elle réclame 5 millions de dollars (4,45 millions d'euros environ) à l’établissement, pour le traumatisme physique et émotionnel subi.

"Ce souvenir va probablement rester avec moi pour le reste de ma vie", raconte Delphina. "Vous ne pouvez pas imaginer. Je préfère accoucher par voie naturelle sans médicaments, plutôt que d'être ouverte avec un couteau".

"Je me suis évanouie à cause de la douleur"

Lorsqu'elle raconte cet épisode douloureux, l'émotion est encore très présente. Delphina devait subir une opération en urgence, mais le médecin anesthésiste n'est jamais arrivé. Il a été appelé à plusieurs reprises, en vain. "J'ai entendu [l'infirmière] dire "bipe le, continue à le biper !", puis "attache-la"... Et soudain, j'ai senti une coupure au niveau de mon estomac, et une brûlure", se souvient la jeune femme.



Quand ils ont commencé la césarienne, la jeune Américaine a commencé à crier : "Arrêtez, je peux sentir, je peux sentir ce que vous faites". Les infirmières ont dû la tenir fermement à son lit pour qu'elle ne bouge pas. "Après cela, je pense que je me suis évanouie à cause de la douleur", confie Delphina.

Un problème d'organisation ?

À l'extérieur de la salle de travail, Paul Iheanachor a dit avoir entendu sa compagne pousser des hurlements, puis le silence complet. D'après le couple, l'anesthésiste ne serait arrivé qu'après l'opération. "Il y a clairement un problème d'organisation du personnel dans cet hôpital", a déclaré l'avocat de la famille. "Nous voulons que les choses changent pour que cela n'arrive pas à quelqu'un d'autre", poursuit-il.



Le rapport de la gynécologue confirme le récit de la jeune femme : "Comme l'anesthésiste n'était pas au bloc opératoire, j'ai procédé à l'incision avec le bistouri". De son côté, l'hôpital dément formellement les accusations de Delphina Molta, et assure lui avoir administré un anesthésiant avant l'accouchement.