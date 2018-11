publié le 22/11/2018 à 15:15

Le 27 janvier 2017, Christine Sullivan et son amie Jenna Pellegrini ont été poignardées à mort dans la cuisine de leur domicile du New Hampshire. L'homme interpellé peu après par la police, plaide non coupable. Vendredi 16 novembre, le procureur a fait savoir qu'une enceinte connectée Écho, commercialisée par Amazon, se trouvait dans la cuisine au moment du meurtre.



Alexa, l'assistant vocal d’Amazon, relié à cet enceinte, pourrait avoir enregistré des éléments utiles à l'enquête. Les juges pensent qu'il pourrait contenir des enregistrements de la scène ou de disputes qui auraient valeur de preuve. Un juge du New Hampshire a donc demandé à Amazon de lui fournir les données de l’enceinte.

Le porte-parole d'Amazon a fait savoir "qu'Amazon ne divulguera aucune information de ses clients sans une demande légale et valide". L'homme interpellé doit passer en jugement en mai 2019.

Un cas de figure possible en France

En France, tout élément susceptible de résoudre une affaire criminelle peut-être requis par le juge, qu'il soit publique ou privé. Cela comprend également les éventuels enregistrement d'une enceinte connectée si elle est retrouvée sur la scène du crime.



La seule limite et difficulté est que ces gadgets sont exclusivement fournis par des entreprises américaines comme Amazon, Google ou Apple. Les données sont stockées sur leurs serveurs, donc le juge français doit adresser une commission rogatoire internationale pour les obtenir. Un procédé long et coûteux.



En plus de ça, il n'y a aucune garantie de retour puisque ces entreprises ne sont soumises qu'à la loi américaine. En cas de blocage, le magistrat peut demander au ministère de la Justice de saisir le juge américain.