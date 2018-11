publié le 21/11/2018 à 18:45

Gros bug chez Amazon. Certains utilisateurs ont reçu un mail informant d'un problème technique, en réalité, certaines données personnelles ont été divulguées. En pleine semaine de promotions liées au Black Friday ce n'est pas très rassurant, même si Amazon promet qu'il ne s'agit que d'un problème technique qui a été résolu. Pendant quelques instants, les noms et adresses mail de certains clients ont été révélés par mégarde mais Amazon ne dit pas à qui. Vendeurs tiers ou autres clients ?



Cela ne concerne pas les données bancaires et les clients concernés ont reçu un mail ce mercredi 21 novembre. Amazon ne communique pas sur l'ampleur de la fuite mais les clients ont immédiatement divulgué sur les réseaux sociaux les messages reçus aux États-Unis, en Inde, au Royaume-Uni, en Italie et aussi en France.

Contacté par RTL, Amazon confirme le bug mais ne veut pas parler de faille du système. Pour les clients la suspicion est forte car Amazon c'est 28 millions de visites par mois en France.

