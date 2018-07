publié le 28/11/2016 à 22:53

Le bilan aurait pu être dramatique. Au nord est des États-Unis, un homme a blessé onze personnes avec une voiture et un couteau de boucher le 28 novembre. Sur les onze victimes, une a été grièvement blessée lors de cette attaque perpétrée sur le campus de l'université de l'Ohio à Columbus. Le suspect, un étudiant du nom d'Abdul Razak Ali Artan, a été abattu par les forces de l'ordre. Selon plusieurs médias américains, le jeune homme aurait proféré des menaces sur Facebook à l'encontre de l'établissement universitaire, quelques minutes seulement avant son passage à l'acte.



"Je n'en peux plus. Amérique! Cesse ton ingérence dans les pays étrangers, surtout dans la Oumma (communauté, ndlr) musulmane. Nous ne sommes pas faibles. Nous ne sommes pas faibles, souviens-toi de ça", expliquait, selon la chaîne ABC, une entrée sur une page Facebook qui a été désactivée après l'attaque. "Nous ne vous laisserons pas en paix tant que vous ne laisserez pas les musulmans en paix".

Une journée qui vire à l'horreur

"Vers 09h52 (heure locale), un suspect mâle a pris un virage avec une voiture sur la 19e rue West (...) et a heurté des passants. Il est sorti du véhicule et a utilisé un couteau de boucher en commençant à poignarder des passants", avait rapporté en début de soirée le chef de la police de l'université, Craig Stone, lors d'une conférence de presse.

À l'heure actuelle, aucune piste n'a été écartée par les forces de l'ordre. Interrogée pour savoir s'il s'agissait d'un acte "terroriste", la responsable de la police municipale a assuré qu'elle "étudiait cette possibilité". Surtout que cette attaque n'est pas sans rappeler celle d'un Américain "radicalisé", d'origine somalienne, qui avait blessé au couteau dix personnes dans un centre commercial du Minnesota mi-septembre avant d'être abattu par la police. L'attaque avait été revendiquée par le groupe jihadiste État islamique.

Qui était l'attaquant ?

Les forces locales, accompagnées de la police fédérale, devront mener l'enquête alors que le suspect a été tué par les forces de l'ordre. Peu d'informations ont filtré à l'heure actuelle sur le suspect, autre que son identité. "Nous pouvons vous dire que le suspect est un étudiant de l'université", a déclaré Craig Stone, chef de la police du campus situé à Columbus, lors d'une conférence de presse, plusieurs heures après l'événement, conférence au cours de laquelle a été donnée l'identité de l'assaillant, qui semble avoir agi seul



Dans un premier temps, la chaîne CBS, citant un responsable de la police fédérale, avait indiqué que le suspect avait été "identifié comme étant un jeune homme d'origine somalienne", âgé d'une vingtaine d'années. Le président de l'université, Michael Drake, a cependant été incapable de confirmer cette information. "Cela doit être confirmé, mais nous pensons qu'il est né en 1998", a-t-il précisé.



En août dernier, un étudiant identifié comme Abdul Razak Artan avait fait l'objet d'un article du journal étudian The Lantern. Le jeune homme revendiquait sa foi musulmane et déplorait l'absence d'une salle de prière pour les étudiants musulmans du campus. Présenté comme un étudiant en troisième année de logistique, il se disait inquiet de la manière dont d'autres étudiants pouvaient le percevoir, et regrettait que les médias donnent, selon ses propos, une mauvaise image des musulmans.

60.000 étudiants sur le campus

Le gouverneur de l'Ohio, John Kasich, a salué la réaction des forces de l'ordre qui sont parvenues à "contenir efficacement l'incident avant que davantage de mal puisse être fait". L'université a d'abord signalé la présence sur le campus d'un "tireur actif", invitant étudiants et personnel à s'abriter, puis a levé son alerte au confinement une heure environ après la neutralisation du suspect.





De nombreuses ambulances et camions de pompiers ainsi que des véhicules de la brigade d'intervention spécialisée de la police (Swat) se sont rendus sur place. "J'étais assis dans ma chambre avec mon colocataire en train de me préparer pour aller en cours quand j'ai entendu cinq à six coups de feu et puis tout de suite, on a entendu les sirènes", a raconté un étudiant présent sur place. Le campus de Columbus d'environ 770 hectares est fréquenté par près de 60.000 étudiants.