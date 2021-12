États-Unis : un livre rendu à la bibliothèque 110 ans après son emprunt

Mieux vaut tard que jamais dit l'adage. Et dans ce cas mieux vaut très tard que jamais. Emprunté il y a près de 110 ans à la bibliothèque publique Carnegie de Boise, dans l'Idaho, un exemplaire des New Chronicles of Rebecca, de l'auteure Kate Douglas Wiggin, va finalement retrouver son lieu d'appartenance.

Le roman avait été réenregistré dans une bibliothèque voisine et il a fallu la sagacité d'un employé, qui a remarqué un autocollant sur le livre, pour que tout rentre dans l'ordre rapporte la chaîne américaine CNN. Le livre est en très bon état comme le montre les photos partagées sur la page Facebook de la bibliothèque de Boise.

Une note sur la couverture intérieure indique que "les livres peuvent être conservés deux semaines sans renouvellement, sauf indication contraire. Une amende de deux cents par jour est imposée pour les livres en retard". Heureusement pour elle, la personne ayant emprunté le roman a cessé de payer les amendes en 2019. Si cette dernière avait continué les versements la note aurait été de 803 $ calcule CNN.