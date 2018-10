publié le 20/10/2018 à 18:11

Kirby Evans est un survivant. Son visage porte les séquelles de son combat contre le cancer et pour cela il a été forcé de quitter un restaurant dans la ville de Walterboro, en Caroline du Sud aux États-Unis.



Âgé de 65 ans, cet Américain a perdu son nez et son œil gauche à la suite d'un cancer. Et la directrice du restaurant où il avait acheté des donuts et une boisson a refusé qu'il ne s'installe dans l'établissement si il ne se couvrait pas le visage. Selon elle, les séquelles de Kirby Evans risquaient d'effrayer les clients. L'homme est donc rentré chez lui touché par l’événement.

Sa fille, qui a pris connaissance de ce qui s'était passé, a condamné cet acte dans un post Facebook. Elle dénonce les agissements de la gérante qu’elle juge discriminants, et incite les gens à ne plus se rendre dans l'établissement en question : le "Forks Pit Stop". Et elle précise qu'il est impossible pour son père de couvrir ses séquelles pour des raisons médicales. Après cet incident, une cagnotte a été créée, afin qu’il puisse avoir accès à des opérations réparatrices. Plus de 79.000 dollars ont déjà été collectés, soit plus de 68.500 euros.