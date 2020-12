États-Unis : un garçon de 12 ans prend le SUV de ses parents et conduit 5 heures

publié le 10/12/2020 à 22:09

Tout est bien qui finit bien, mais les 5 heures d'escapade en voiture d'un jeune New yorkais de 12 ans ont dû paraître longues à ses parents. Profitant de voir sa mère aller prendre une douche lundi 7 décembre matin, le garçon et sa cousine décident d'aller faire une balade en empruntant le Range Rover des parents du premier. La petite fille de 7 ans s'installe sur le siège passager et laisse son ainé au volant.

Il mettent le cap sur le sud et arrivent dans un premier temps dans le New Jersey. Pendant ce temps-là, l'alerte est vite donnée et la police se met à la recherche des enfants. Grâce aux caméras de surveillance, leur itinéraire est tracé et une patrouille de policiers les retrouve une première fois en fin de matinée, relaient plusieurs médias américains, cités par Ouest-France.

Sirènes hurlantes, les policiers tentent d'arrêter le SUV, mais le conducteur téméraire appuie sur le champignon devant la menace de la maréchaussée. Les forces de l'ordre décident de les laisser partir pour ne pas les mettre en danger. Mais la surveillance se poursuit et vers 14h15, à la frontière entre l'État du New Jersey et celui du Delaware, alors que le garçon tentait d'acheter des cookies dans une aire de repos avec la carte bancaire de son père, a été cueilli par les policiers.

Ramenés chez eux, les deux enfants n'ont pas eu de charges retenues contre eux. "C’était bien, j’aurais adoré conduire", a déclaré le petite fille. Le garçon quant à lui a confié qu'il comptait se rendre vers la Floride et participer à un challenge lancé sur les réseaux sociaux. Il consiste à rouler aussi loin que possible, jusqu'à la panne sèche.