publié le 28/08/2018 à 18:02

"J'ai perdu ma raison de respirer". Voilà ce qu'écrit Leia Pierce avec douleur, sur son Facebook sous le pseudonyme Leia Rochelle, le 24 août dernier. Cette mère pleure son fils de 9 ans, qui a décidé de mourir le jeudi 23.



Originaire de Denver, aux États-Unis, la famille de trois enfants souffre d'une perte terrible. Le dernier, Jamel, s'est suicidé après avoir été harcelé à l'école, raconte sa maman dans un média local.

La raison de cet harcèlement selon elle ? L'homosexualité de son fils, qui avait décidé de faire son coming-out quelques jours plus tôt alors qu'il venait de rentrer dans une nouvelle classe à la Joe Shoemaker Elementary School.

Elle raconte qu'il avait d'abord décidé de se confier à elle sur son orientation sexuelle. Pendant l'été, il lui avoue : "Maman, je suis gay". "Il avait l'air apeuré (...) il était tout recroquevillé, alors je lui ai dit que je l'aimais toujours". Le jeune garçon a ensuite partagé son envie de le dire à son école, parce qu'il "était fier de qui il était", poursuit sa mère.

Mon fils a raconté que les enfants à l'école lui avaient dit de se suicider





C'est seulement 4 jours après sa rentrée que Jamel a commis l'irréparable. "Mon fils a raconté à ma plus grande fille que les enfants à l'école lui avaient dit de se suicider (...) Il a fallu de seulement quatre jours. Je ne peux qu'imaginer ce qu'ils lui ont dit".



Depuis, cette mère meurtrie partage des photos et des vidéos plusieurs fois par jour en mémoire à son fils.

Elle lance également des appels aux parents qui, comme elle, ne verraient pas le harcèlement dont pourrait être victime leur enfant et milite contre le harcèlement à l'école. "Ce qui me fait le plus de mal, c'est de savoir que d'autres enfants ressentent la même chose que lui (...) Je veux que le harcèlement cesse, aucun enfant ne devrait être harcelé par qui que ce soit".



En mars dernier, un jeune américain de 12 ans s'est déjà suicidé après avoir été harcelé à l'école, à la suite de son coming-out. Sa mère avait publié une photo de son cercueil pour faire réagir.