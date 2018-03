publié le 15/03/2018 à 18:24

Le jeune Andy s'est suicidé le 6 mars dernier. Il a été retrouvé pendu dans le garage du domicile de son père, à Southaven, dans l'État américain du Mississippi, après avoir été harcelé durant des mois à l'école. C'est son frère aîné qui l'a découvert, rapporte le quotidien d'information britannique Metro. "Il avait laissé un mot. En fait, il en avait laissé plusieurs. Nous en avions trouvé d'autres, dans lesquels il pensait [au suicide] depuis un certain temps", confie la mère d'Andy au journal.



Depuis des mois, Andy était harcelé à l'école. "Il a été intimidé pendant la majeure partie de son année scolaire", déplore sa mère. Violences et injures étaient le quotidien du jeune garçon, à tel point que ses parents en avaient averti le corps enseignant. En vain. En cause, la bissexualité du garçon, qui lui aurait valu la haine de ses camarades.

"Son orientation sexuelle le travaillait beaucoup. Il a finalement fait son comming out à l'école, qu'il pouvait être bissexuel. Je pense que ça a vraiment exacerbé les intimidations", confie de son côté le père d'Andy.

Depuis son suicide, les parents d'Andy n'ont de cesse de se battre : ils partagent nombre de photos du garçon pour interpeller la société sur le harcèlement scolaire, et surtout sur ses dramatiques conséquences. Parmi les clichés diffusés sur sa page Facebook, Cheryl Hudson, la mère d'Andy, a partagé une image du corps de son fils, dans le cercueil où il repose.