États-Unis : un couple de campeurs et leur fille de 6 ans abattus par un jeune homme de 23 ans

États-Unis : un couple de campeurs et leur fille de 6 ans abattus par un jeune homme de 23 ans

C'est une tuerie effroyable aux États-Unis. Un couple et leur fillette de 6 ans ont été abattus alors qu'ils campaient dans un parc de l'Iowa. Seul leur fils de 9 ans a survécu. Le tireur, lui, se serait suicidé dans la foulée. Pour l'instant aucun mobile n'explique ce passage à l'acte. C’est un vrai point d’interrogation qui glace le sang d'un grand nombre de familles américaines.

Des familles qui adorent camper dans les parcs nationaux, alors que les grandes vacances battent leur plein. Les corps de Sarah et Tyler Schmidt, 42 ans, ainsi que celui de leur petite Lula de 6 ans, ont été retrouvés dans leur tente vers 6h30 du matin. Deux coups de feu et des cris avaient été entendus un peu plus tôt. Arlo, 9 ans, en pyjama, aurait alors déboulé dans la tente de voisins pour les prévenir qu’un homme venait de tuer toute sa famille.

Il s’avèrera que le suspect est en fait le fils de 23 ans de ce couple qui voyageait légalement avec une arme, dans un container sécurisé. Son corps sera retrouvé plus loin dans la forêt, il s’est apparemment suicidé. Les parents l’assurent : aucun signe avant-coureur ne permet d’expliquer cette fusillade. Pour les enquêteurs, il s’agit d’un acte totalement aléatoire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info