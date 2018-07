États-Unis : un amour de lycée qui finit en mariage

publié le 05/07/2018 à 11:47

L'histoire commence en 1981 dans le Minnesota, au lycée Saint-Agnes. Kimberley a 14 ans. Elle entre en Seconde et tombe amoureuse d'un garçon de 17 ans en Terminale, Ron. Tout se passe bien. Mais comme beaucoup d’amours adolescents, leurs parcours personnels les séparent.



Ron, diplômé avant elle, quitte le lycée. Il veut profiter de la vie, rencontrer d'autres filles. Il est trop jeune pour s'engager. Donc ils se séparent. Mais en bons termes. Ils restent amis et gardent le contact, se parlent de temps en temps.

Quelques années plus tard, ils ont la trentaine. Tous les deux ont traversé des relations compliquées. Ron dit, en rigolant, que comme il est célibataire, personne ne va hériter quand il va disparaître. C'est une blague. Il n'est pas très riche, il est ouvrier. Kimberley lui répond, toujours en rigolant : "Écoute, si on n'est pas marié à l'âge de 50 ans, tu m'épouseras et j'hériterai".

Amoureux de sa meilleure amie

C'est ce qui s'est passé. Mais vraiment, ce pacte était une blague entre amis. C'est ce qu'ils étaient, des amis. Ils se contactaient régulièrement, même quand l'un et l'autre étaient en couple. L'un finissait la phrase de l'autre, et inversement.



Kimberley a eu des enfants. Ron aussi a été marié, pendant sept ans. Mais il n'a jamais trouvé chez une autre femme la complicité qu'il avait avec son amour du lycée. C'est elle qu'il appelait quand il avait des problèmes de couple.



Alors quand Kimberley a dépassé les 50 ans, elle lui a rappelé leur pacte. Il s'en souvenait, même s'il n'avait pris ça au sérieux. Elle ne lui a pas dit "Marions-nous !", mais elle a suggéré qu'ils pourraient sortir ensemble, comme au lycée, pour reprendre ce qu'ils avaient lâché il y a trente-six ans.



Et ça a marché ! Ron a un peu hésité, car il avait peur de compromettre cette amitié fidèle et sincère avec son ancienne petite amie. Mais très vite, il s'est rendu à l'évidence. Il avait au fil du temps développé des sentiments pour elle. Il était amoureux de sa meilleure amie. À 54 ans, son cœur battait pour sa petite copine du lycée.



Les signes du temps

Le 1er janvier 2017, Ron a proposé à Kimberley de l'épouser. Le mariage a eu lieu le 1er juin dernier. Le temps a passé. Quand on compare leurs photos du lycée et des noces, les traits se sont un peu épaissis, les cheveux sont plus gris, leurs peaux sont ridées.



Mais ce ne sont que des signes du temps qu’ils ont pris pour mieux se connaitre. Et au fond leurs sourires et leurs regards sont les mêmes que ceux de l'élève de Seconde qui était tombée amoureuse du garçon en Terminale au lycée Saint-Agnes dans le Minnesota en 1981.