publié le 27/10/2017

Depuis plus de 50 ans, la mort de John F. Kennedy reste floue. Toutefois, après l'avoir annoncé le dimanche 22 octobre dernier, l'administration de Donald Trump vient de mettre en ligne 2.891 dossiers sur l'assassinat de l'ancien président américain, le 22 novembre 1963, sur le site des Archives nationales américaines. Si 3.100 documents devaient initialement être divulgués, certains, trop "sensibles" restent encore secrets.





Selon les responsables de son administration, Donald Trump a finalement fait marche arrière, et se serait plié aux conseils de la CIA, du FBI et d'autres services de renseignement, en reportant la publication de certains documents liés à la mort de John F. Kennedy. Des membres des services de police et du renseignement ont notamment demandé à ce que certains feuillets liés à des questions de sécurité nationale soient retenus.



Donald Trump a accepté et leur a donné six mois, jusqu'au 26 avril 2018, pour exposer les raisons justifiant que ces documents ne soient pas publiés, selon les responsables de l'administration, qui s'exprimaient sous couvert de l'anonymat. "Il reste des informations sensibles dans les dossiers", a souligné un responsable, notamment sur des informateurs et leurs rôles particuliers dans les enquêtes. "Le président veut s'assurer d'une complète transparence là-dessus" et "veut publier ces informations aussi vite que possible", a affirmé ce responsable.