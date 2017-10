États-Unis : va-t-on enfin savoir qui a tué Kennedy ?

publié le 26/10/2017 à 11:15

Qui a tué JFK ? On a tout entendu sur l'organisation de l'assassinat le 22 novembre 1963 du charismatique président de 46 ans. Outre la thèse officielle mettant en cause Lee Harvey Oswald, l'ancien Marine tireur d'élite qui aurait agi seul (il a été abattu deux jours plus tard par Jack Ruby), plusieurs pistes planent toujours : la CIA, les Cubains anti-castristes, la Mafia, ou encore le vice-président Lyndon B. Johnson qui fut le successeur de John Kennedy. Une loi votée en 1992 autorise la publication de certains documents sur ce meurtre conservés aux Archives nationales. Va-t-on enfin savoir ce qui s'est passé à Dallas il y a cinquante-quatre ans ? Vincent Michelot en doute.



"Il s'agit d'une mise dans le domaine public d'un certain nombre de documents qui ont été répertoriés, inventoriés, décrits et lus en intégralité par les différentes commissions d'enquête qui ont travaillé sur cette affaire", lance sur sur RTL ce professeur d'histoire politique des États-Unis à Sciences-Po Lyon. "Chaque détective amateur pourra, depuis son poste informatique, y avoir accès. Mais il ne s'agit en aucun cas de documents inédits", insiste-t-il.

Pourquoi la CIA entend-elle bloquer la publication de certains documents ? "Par principe", répond Vincent Michelot. "On y trouve notamment les filatures qui ont été faites à l'encontre d'Oswald lorsqu'il était au Mexique, quelques semaines avant les faits. L'agence de renseignement ne souhaite pas que le détail de ces opérations soit mis dans le domaine publique", ajoute-t-il.