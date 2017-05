et Loïc Farge

publié le 29/05/2017 à 06:57

Près de 54 ans après l'assassinat John Fitzgerald Kennedy - un président resté au pouvoir moins de trois ans -, le mythe plane encore au dessus des États-Unis qui ne savent toujours pas pourquoi cette figure charismatique a été abattue. Un exemple de la force de cette légende : il a suffi que son petit-fils fasse ces dernières semaines de premières apparitions publiques pour que certains l'imaginent déjà s'engager en politique et, pourquoi pas, être élu président un jour.



Qui est exactement ce petit-fils ? Pour rappel, John et Jackie Kennedy ont eu quatre enfants. D'abord Arabella, mort-née, en 1956. Ensuite Caroline, en 1957. Il y a eu aussi John Jr, né quinze jours après l’élection de son père à la Maison Blanche. Tout le monde l'appelait "John John". On se souvient de l’image de cet enfant saluant le cercueil de son père. Il est mort dans un accident d'avion en 1999. Enfin, il y a eu Patrick, né l'été avant l'assassinat, mais mort au bout de deux jours.

Caroline est donc la seule survivante du couple. Elle a aujourd'hui 60 ans. Elle vient de rentrer de Tokyo où Barack Obama l'avait nommée ambassadrice, pour la remercier de son aide et son implication lors de sa première campagne électorale. Très tôt, elle avait comparé l'engouement autour du candidat Obama, jeune, charismatique, à celui qui avait accompagné la marche de son père vers la Maison Blanche.



Récemment, Caroline Kennedy a remis à la librairie John Fitzgerald Kennedy, à Boston, un prix du courage à l'ancien président Obama. Mais ce qui faisait l’événement ce soir-là, c'était aussi le jeune homme de 24 ans qui l’accompagnait sur scène. Grand, brun, il ressemble à son oncle décédé. Il s'appelle John Bouvier Kennedy Schlossberg. Mais tout le monde l’appelle "Jack", le surnom de son grand-père. Nous en entendrons certainement parler dans les prochaines décennies.