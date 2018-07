publié le 04/07/2018 à 12:46

C'est la journée patriotique américaine. Ce mercredi 4 juillet, les Américains ne travaillent pas : ils célèbrent l'Independance Day - leur Jour de l'Indépendance. Cette fête nationale célèbre la déclaration d'indépendance des treize colonies d'Amérique vis-à-vis de la Couronne britannique, le 4 juillet 1776, il y a 242 ans. Il s'agit donc cette année du 241e anniversaire de l'indépendance des États-Unis.



Parades citoyennes - dont certaines remontent au XIXe siècle - ou encore remerciements aux troupes ou aux vétérans viennent ponctuer cette journée. Aux États-Unis, près d'un million et demi de personnes officient dans les forces armées.

De traditionnels feux d'artifice sont également tirés un peu partout dans la pays. Le plus grand, celui de New York, est diffusé en direct à la télévision. Depuis près de soixante ans, c'est Macy's, chaîne de grands magasins historique outre-Atlantique, qui finance et lui donne son nom. Il faut près de deux semaines aux artificiers pour mettre en place les 60.000 feux d'artifice sur cinq grandes barges flottantes.

Le 4 juillet est enfin pour les Américains - et peut-être avant tout d'ailleurs - une fête où l'on mange, autour des barbecues, des hamburgers, des hot-dogs, et où l'on boit de la bière - avec modération toujours - en famille ou entre amis. Car les Américains ont peu de vacances : certains ont seulement deux semaines de congés dans l'année. Ils profitent du pont du 4 juillet, temps fort des retrouvailles en famille.