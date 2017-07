publié le 03/07/2017 à 20:28

C'était le voyage de leur rêve. Originaires de Brest, Olivane et Evan, avaient traversé l'Atlantique pour travailler bénévolement dans un ranch près de Buffalo. En couple, ces deux étudiants prévoyaient de faire du "woofing", une pratique de plus en plus répandue qui permet de voyager à moindre coût.



Après s'être mis en relation avec les propriétaires du ranch, ils avaient convenu de passer l'été sur le territoire américain. En échange de leur travail bénévole, ils devaient être nourris et blanchis. Sauf que tout s'est gâté dès leur arrivée à Philadelphie.

Soupçonnés de travail dissimulé, les deux tourtereaux ont été arrêtés par les autorités locales, menottés puis conduits dans une prison américaine. Olivane a rejoint le quartier réservé aux femmes et Evan celui réservé aux hommes. Fouilles au corps, examen médical, injection de produit inconnu par le biais d'une seringue...

Une nuit passée en prison

Le calvaire de ces deux Bretons a finalement duré 12 heures. Interrogés, ils ont dû justifier leur présence sur le sol américain. Après une nuit passée en prison, à dormir sur "une espèce de table", le couple a fini par regagner la France sans n'avoir finalement rien vu du territoire étatsunien. "Ça casse tout le rêve que peut représenter le pays", témoigne Evan. De retour en France, le couple doit désormais consulter un médecin afin de savoir quel produit leur a été injecté lors de cette incarcération.



Cette histoire rappelle le calvaire qu'avait vécu une étudiante française aux États-Unis, en juillet 2015. Alors qu'elle avait prévu de passer un mois dans une famille américaine de Seattle en tant que jeune fille au pair, l'étudiante âgée de 19 ans avait été arrêtée par les autorités locales. Soupçonnée de travail dissimulé, elle avait passé 24 heures dans un centre de détention à tenter d'expliquer ses réelles motivations.