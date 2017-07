publié le 03/07/2017 à 07:07

C'est une histoire de vie et de mort qui émeut l'Amérique. Eilee est née mardi 27 juin il y a quelques jours à Nashville, dans le Tennessee. Ses parents étaient ravis d'accueillir leur premier enfant. Nathan et Megan ont posé, pour une photo, dans la chambre d’hôpital. Le père sourit en tenant dans les bras sa petite fille. Nathan a posté le cliché sur son compte Instagram. Avec ce message : "Megan se sent bien. Son cœur a fonctionné parfaitement et Eilee s'est présentée rapidement en douceur".



Megan, la jeune mère, était une survivante. Quand elle avait 15 ans, elle a contracté un virus, qui a conduit à une myocardie, c'est-à-dire une insuffisance cardiaque. Une maladie qui peut être fatale. Au fil du temps, elle s'est aggravée. Il y a eu des complications. Megan a dû être transplantée, avec un nouveau cœur, quand elle avait 23 ans. "Un don de la vie", disait la jeune femme à l'époque. Elle a raconté ce parcours dans un livre.

Elle a pu vivre, et sentir son cœur battre, au sens propre, comme au sens figuré, puisqu'elle a épousé Nathan un an plus tard. Elle a déménagé à Nashville, la capitale de la country, puisqu'il est musicien : il accompagne des chanteurs, en studio d’enregistrement et en tournée. Tout allait donc pour le mieux jusqu'à la naissance de leur premier enfant, en début de semaine. Le plus beau moment de leur vie. Le dernier aussi. Car huit heures après l’accouchement, il y a eu des complications et la jeune maman est décédée.



Megan devait sa vie au cœur d'un autre, et évidemment Nathan a accepté de faire don des organes de son épouse, qui vont sauver une cinquantaine de malades en attente de greffe. Des amis de Nathan ont ouvert une collecte sur un site. Ils ont recueilli à ce jour 400.000 dollars, qui vont aider le père veuf à passer plus de temps avec sa fille, son bébé de quelques jours. Il n'aura pas à partir 6 mois de l'année en tournée comme il le fait jusqu'à présent. L'élan de solidarité a été massif : beaucoup de petits dons de 20, 30 dollars, car l'appel a été relayé par des chanteurs de country, et cette histoire a ému beaucoup d’Américains.