États-Unis : New York engagée dans une véritable guerre contre les rats

La ville de New York ne parvient pas à gagner la guerre contre les rats. Le rat est devenu l'ennemi public numéro un. Il y en aurait autant que d'habitants, c'est-à-dire environ 9 millions. La ville a donc passé une petite annonce pour trouver un dératiseur avec un profil très spécial : "Cherche chef sanguinaire avec un instinct de tueur". Les habitants n'ont d'autre choix en attendant, que de cohabiter avec les rongeurs.

Sophie habite New York depuis dix ans et elle ne s'y fait pas. "Je crie, c'est plus fort que moi. J'ai vraiment la phobie des rats, donc je hurle", confie-t-elle au micro de RTL. Crier ou appeler un spécialiste comme Ernie. Sa mission du jour est de chasser et tuer les rats d'une résidence huppée de Manhattan. Pour ça, il retrace leur parcours. "Ces traces noires, c'est le passage des rats", explique-t-il.



New York a trouvé sa chef sanguinaire

Ernie a le profil parfait pour le tueur de rats recherché par la mairie : 13.000 euros par mois, une belle somme, mais son business se porte déjà très bien. "Je ne suis pas intéressé par le poste, mais je veux bien aider", dit-il. Dans son combat, la mairie organise même des académies de rats, des cours gratuits en ligne, avec des conseils simples comme ne pas laisser traîner de nourriture et faire sentir aux rats qu'ils n'auront pas la vie facile.

La ville met de l'ordre dans le ramassage des ordures, l'heure autorisée pour sortir les poubelles va passer de 16h à 18h, deux heures de dîner en moins pour les rats. Et New York a donc trouvé sa chef sanguinaire. Il s'agit de Kathleen Corradi. Surnommée la tsarine des rats, elle est la nouvelle directrice du programme de réduction du nombre de rongeurs.

