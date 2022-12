États-Unis : les adolescents de plus en plus victimes d'overdoses

Les adolescents américains de plus en plus victimes d’overdoses. Une étude publiée ce jeudi par les autorités sanitaires américaines, a révélé que le nombre de victimes avait doublé entre 2019 et 2021 et a alerté sur les risques de pilules contrefaites contenant du fentanyl. Un total de 1.808 overdoses d'adolescents a été déploré entre juillet 2019 et décembre 2021 dans 31 États américains dont les données ont pu être analysées.



Selon des travaux menés par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), le taux médian mensuel d'overdoses chez les personnes âgées de 10 à 18 ans a augmenté de 109% durant cette période, tandis que le nombre d'incidents liés à du fentanyl fabriqué illégalement, un opiacé de synthèse facile à produire, a lui bondi de 182%.

"La prolifération de pilules contrefaites ressemblant à des médicaments pouvant être obtenus sur ordonnance mais contenant en réalité du fentanyl fabriqué illégalement, et la facilité d'achat de ces pilules sur les réseaux sociaux ont fait augmenter le risque d'overdoses mortelles chez les adolescents", ont alerté les autorités sanitaires. "Il n'est pas clair si les adolescents tentaient de prendre des médicaments qu'ils pensaient authentiques, ou s'ils savaient qu'ils étaient contrefaits", ont-elles ajouté.

"Des efforts urgents sont nécessaires" pour éviter ces décès, ont plaidé les CDC, principale agence sanitaire publique du pays. Ils ont aussi dressé une liste de recommandations comme le renforcement des campagnes de prévention alertant sur les dangers des pilules contrefaites. Ils ont aussi appelé à mieux faire connaître aux adolescents l'existence de tests permettant de détecter la présence de fentanyl, ou de l'antidote naloxone, permettant de bloquer l'effet des opiacés et pouvant être administré par un proche présent en cas d'overdose.

