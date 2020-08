publié le 22/08/2020 à 00:44

Le "tueur du Golden State", un ancien policier qui a terrorisé la Californie dans les années 1970 et 1980, a été condamné vendredi à plusieurs peines de prison à vie. Il a pour la première fois présenté ses excuses à ses victimes devant la cour. Joseph James DeAngelo Jr., 74 ans, avait reconnu 13 meurtres et des dizaines de viols dans le cadre d'un accord négocié avec l'accusation pour éviter la peine de mort.

"J'ai écouté tous vos témoignages. Chacun d'entre eux. Et je suis vraiment désolé pour tous ceux que j'ai blessés", a-t-il dit après avoir écouté pendant 4 jours, des témoignages et la liste de ses crimes. Joseph DeAngelo a écopé de 11 peines de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, soit "la peine absolument maximale que la cour puisse ordonner légalement", a affirmé le juge Michael Bowman.

Les victimes du "tueur du Golden State" se sont succédé pendant trois jours à la barre pour livrer leurs poignants témoignages. "Les survivants ont parlé de manière claire - l'accusé ne mérite pas de pitié", a insisté le juge alors que des applaudissements éclataient dans le tribunal.

13 meurtres et plus de 60 viols

"Le tueur du Golden State" a commis cette série de crimes entre 1975 et 1986, violant une cinquantaine de femmes et tuant ou brutalisant plus d'une centaine de personnes au total. L'âge de ses victimes allait de 14 à 41 ans. La plupart de ses crimes avaient eu lieu aux alentours de Sacramento, mais certains s'étaient déroulés dans la baie de San Francisco, et tout au sud de la côte californienne, au gré de ses déménagements avec son épouse.

Le 29 juin dernier, il a plaidé "coupable" de 13 meurtres et de dizaines de viols et autres crimes devant un tribunal de Sacramento.