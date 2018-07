publié le 27/04/2018 à 07:32

Un serial killer appréhendé 40 ans après son premier meurtre, grâce à son ADN. Celui qu'on appelait le "Golden State Killer" a au moins 12 meurtres à son actif, mais a également violé 46 fois entre 1978 et 1986 en Californie.



Il terrorisait certaines victimes en les appelant après les faits, pour les menacer de recommencer. Il s'en prenait souvent à des couples, qu’il réveillait en pleine nuit. Il les ligotait, puis violait l’épouse pendant plusieurs heures. Il s’interrompait pour se servir dans le frigo et revenait la violer. Parfois il les tuait, avec un pistolet, ou tisonnier.

Pendant longtemps le dossier prenait la poussière dans un tiroir. Il fallu plusieurs années pour relier tous ces crimes, et c’est l’ADN qui a permis de faire le lien entre des viols et des meurtres il y a quelques années. Le nombreux portraits robots et la récompense de 500.000 dollars n’ont pas permis de l’identifier.

Une recherche ADN méticuleuse

La seule piste, c’était que les enquêteurs avaient des éléments qui les laissaient penser que cet homme était un ancien de la Marine, car il faisait des nœuds très particuliers. C’est la sortie d’un livre sur ce mystère qui relancé l’intérêt pour ces cas, et conduit à la création d’une équipe dédiée qui a arrêté un homme de 72 ans, qui 6 jours avant n’avait jamais été considéré comme suspect.



Pour retrouver qui se cachait derrière le "Golden State Killer", les enquêteurs ont effectué un travail phénoménal. Aux États-Unis, il est possible pour quelques dizaines de dollars de faire un test ADN pour avoir des informations généalogiques. Des sociétés privées ont donc constitué des fichiers gigantesques avec des données génétiques.



Les enquêteurs ont pris de l’ADN retrouvé sur les scènes de crimes, et l’ont comparé à ces bases de données. Ils n’ont pas trouvé cet homme directement, mais des cousins très éloignés et ont donc reconstitué un arbre généalogique. Et cherché dans les multiples branches de cet arbre de possibles suspects qui correspondaient au profil.

Une enquête qui soulève des questions éthiques

Et ils sont finalement remontés mi-avril jusqu'à un certain Joe DeAngelo, ancien de la Navy. En récupérant son ADN sur un objet, les enquêteurs ont pu confirmer leurs conclusions : il était bien le tueur en série recherché.



Si l'enquête est incroyable, elle pose des questions éthiques avec l’exploitation pour des enquêtes criminelles de ces bases de données d’ADN privées. Les principales entreprises qui proposent ainsi des tests ADN généalogiques démentent ces dernières heures avoir participé à l'enquête.