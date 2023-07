Ã‰tats-Unis : le cuisinier personnel des Obama retrouvÃ© mort prÃ¨s d'une de leurs maisons

Barack et Michelle Obama ont perdu un de leurs proches. Tafari Campbell, le cuisinier personnel de l'ancien président américain et de sa femme, a été retrouvé sans vie lundi 24 juillet, rapportent les médias américains et anglais. L'homme, âgé de 45 ans, est mort dans un accident de paddle survenu près d'une maison du couple Obama dans le Massachussetts, dans le Nord-Est des États-Unis. Tafari Campbell, qui a travaillé à la Maison-Blanche, était devenu le chef attitré de la famille de l'ancien président depuis 2016, date de la fin de son second mandat.

L'accident s'est produit près d'une résidence des Obama à Martha's Vineyard, une île huppée et connue pour être la résidence secondaire de la jet-set américaine et des anciens présidents. Le chef cuisinier visitait l'endroit au moment de son décès, a précisé la police du Massachussetts dans un communiqué. Tafari Campbell faisait du paddle dimanche soir et "a semblé avoir brièvement du mal à rester à la surface, puis a été submergé". Une autre personne était présente avec lui et l'a vu couler. Des plongeurs de la police locale ont été dépêchés sur le lac et ont finalement retrouvé le corps lundi matin, grâce à un sonar.

"Tafari était un membre bien-aimé de notre famille"

Barack et Michelle Obama n'étaient pas présents à la résidence au moment de l'accident. Le couple a publié un communiqué pour rendre hommage à leur cuisinier, selon la BBC. "Tafari était un membre bien-aimé de notre famille. Lorsque nous l'avons rencontré pour la première fois, il était un sous-chef talentueux à la Maison-Blanche", ont-ils écrit. Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de la mort de Tafari Campbell. Selon CBS News, la piste accidentelle est privilégiée.

La femme du cuisinier lui a rendu un émouvant hommage sur Instagram. "Mon cœur est brisé. Ma vie et la vie de notre famille sont changées à jamais", a écrit Sherise Campbell.