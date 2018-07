États-Unis : l'héritage d'Elvis Presley fait débat

publié le 26/02/2018 à 08:05

Aux États-Unis, c'est l'héritage d’Elvis Presley qui fait l’actualité. Pourtant il n’avait qu’une fille unique, Lisa Marie Presley, qui a épousé Michael Jackson en 1994. Il y a eu beaucoup de spéculations sur ce mariage : certains se sont demandé à l’époque si ce n’était pas une opération de communication pour restaurer son image publique, après des accusations de pédophilie. Mais elle a toujours dit, même après le divorce, que c’était un mariage d’amour.



Ce qui est certain c’est qu’elle est à la fois la fille du King et l’ex femme du King of Pop, et qu’elle ne s’est pas mariée pour l’argent, car un an plus tôt, en 1993, quand elle a eu 25 ans, elle a touché son héritage : 100 millions de dollars. Mais dans un document de justice rendu public il y a quelques jours, elle affirme qu’il ne lui reste plus que 14.000 dollars disponibles, et qu’elle a aussi 16 millions de dollars de dette.

Elle accuse son manager, et l’attaque en justice, qui aurait selon elle dilapidé sa fortune avec de mauvais investissements. Lui répond que c’est elle qui a gaspillé, et affirme même qu’elle lui doit 800.000 dollars.

Gestion des droits d'auteurs

Mais quand on regarde dans le détail la manière dont elle a géré l’héritage, il y a des éléments intéressants qui peuvent nous aider à comprendre l’enjeu de ce qui se passe autour de Johnny Hallyday.



Comme Johnny, Elvis n’était pas l’auteur compositeur de la plupart de ses chansons. Il était interprète, donc touchait sur les ventes d’albums, mais une part substantielle de ses revenus venaient des concerts. Sauf que comme il dépensait beaucoup, lorsqu’il est mort en 1977 sa fortune n’était que de quelques millions de dollars.



Or sa fille a touché 100 millions quand elle a eu 25 ans en 1993. Comme elle était mineure, sa mère a crée en son nom la Elvis Presley Entreprise, dont la fille détenait les parts. Elle a géré de façon très habile la "vie" d’Elvis, après sa mort. L’entreprise a ouvert au public Graceland, à Memphis dans le Tennessee, où il est mort en 1977. Même si la fréquentation est en baisse, il y a toujours beaucoup de monde, des admirateurs qui viennent du monde entier.



L’entreprise gère aussi les droits à l’image d'Elvis. Il continue également à vendre environ un million d’albums par an. Même si une partie de ces revenus vont à son ancienne maison de disques, la légende a encore rapporté en 2016 27 millions de dollars à la Elvis Presley Enterprise qui gère les droits de son oeuvre et son image. Mais Lisa Marie Presley a vendu 85% de ses parts en 2005 pour financer son train de vie. Et elle a tout dilapidé, d’où ses ennuis.