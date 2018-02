et La rédaction numérique de RTL

publié le 17/02/2018 à 08:47

Laura Smet et David Hallyday auront-ils droit à une partie de l'héritage de leur défunt père ? Dans le dernier testament rédigé par Johnny Hallyday, le chanteur a choisi de ne pas compter ses deux premiers enfants dans sa succession, estimant qu'il leur avait fait des donations de son vivant. Ce qu'aucune des parties en présence ne nie. Dès la révélation du document, Laura Smet, puis son frère David Hallyday, ont décidé de saisir la justice pour contester l'acte.



Invité de RTL ce samedi 17 février, le notaire Jean-François Humbert a tenté d'éclaircir les règles applicables en matière de succession. Pour l'ancien vice-président du Conseil supérieur du notariat, l'enjeu de la procédure dans un premier temps est de déterminer laquelle des lois française ou californienne est applicable au cas d'espèce. En clair, savoir où Johnny Hallyday avait établi son domicile légal.

"Si c'est le droit californien qui s’applique, Johnny Hallyday pouvait prendre des dispositions testamentaires et laisser ce qu'il voulait à qui il voulait, et exclure certains de ses enfants. Si en revanche on réussit à démontrer qu'il était domicilié en France, il est impossible de déshériter complètement ses enfants", explicite le notaire. Dans l'Hexagone, il existe une réserve héréditaire qui garantit aux enfants une portion de la succession.

"S'il y a un accord, cela peut être extrêmement rapide. Si en revanche il y a une procédure judiciaire, une durée de plusieurs années est à envisager", analyse Jean-François Humbert.