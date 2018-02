Jacques Dutronc et Johnny Hallyday

publié le 25/02/2018 à 20:58

C'est une petite phrase qui veut dire beaucoup. Jacques Dutronc était resté très discret depuis la mort de son grand ami Johnny Hallyday le 5 décembre dernier. Ne souhaitant pas quitter la Corse, il ne s'était pas rendu à l'hommage national en mémoire du rockeur à l'église de la Madeleine le 9 décembre 2017.



Mais, contacté par nos confrères du Parisien, Jacques Dutronc a décidé de s'exprimer. "On ne déshérite pas ses enfants, ça ne se fait pas", a-t-il dit. Une phrase très courte, lapiradaire, mais qui lui permet d'apporter son soutien, à demi-mot, à David Hallyday et Laura Smet. Un soutien qui s'ajoute à celui d'Eddy Mitchell, parrain de Laura Smet, qui avait dit, vendredi 16 février : "Je ne comprends pas qu'on puisse déshériter ses enfants".

Dans la même veine, Brigitte Bardot a également commenté l'affaire de l'héritage samedi 24 février, invitant Laeticia Hallyday à redonner à David et Laura "ce qu'ils méritent d'avoir". "Je n'aime pas beaucoup la façon dont Laeticia a fait mettre les sociétés musicales de Johnny au nom de sa grand-mère et de son père. Ça me choque un peu", avait également déclaré l'ancienne comédienne.