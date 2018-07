publié le 27/10/2017 à 06:49

Vous vous souvenez de la mort de Prince ? Le chanteur est mort au printemps d'une overdose d'opiacés - ce qu'on appelle aussi les "opioïdes", un certain nombre de substances dérivées de l’opium ou qui ont un effet comparable à celui de l'opium. Cela va de l’héroïne à la morphine et la méthadone, mais aussi la Vicodin, Oxycodone, la codéine et autres. Souvent, cela commence par des médicaments très courants, prescrits par les médecins (comme antidouleurs) après une opération ou une blessure, qui peuvent créer une dépendance. Pas chez tous les patients.



On estime que près de 100 millions d'Américains se font prescrire chaque année l'un de ces antidouleurs. Deux millions ont une forme de dépendance, à des degrés divers. Mais dans quelques dizaines de milliers de cas, cela les mène jusqu'à l'overdose.

64.000 morts par overdose par an aux États-Unis

On peut parler d'épidémie, même si ce n'est pas un virus. Mais c'est bien à cela que cela ressemble. Quand on regarde les chiffres et les courbes, c'est frappant. Jusqu'à l'an 2000, le nombre d'overdose aux États-Unis se situait à peu près au même niveau que les autres pays occidentaux. Mais depuis il grimpe en flèche : deux fois plus vite que le sida au pire moment de l'épidémie.



WORKING TOGETHER, we will defeat this #OpioidEpidemic & free our nation from the terrible affliction of drug abuse. https://t.co/iAZjqGMwav pic.twitter.com/mZI5uQN4oZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 octobre 2017

Il y a désormais plus de 64.000 morts par overdose chaque année aux outre-Atlantique. C'est deux fois plus qu'il y a douze ans, et trois fois plus qu'il y a quinze ans. Cela fait sept morts par heure, c'est-à-dire qu'il y a plus de morts par overdoses que accidents de la route et homicides cumulés. C'est devenu la première cause de décès pour les Américains de moins de 50 ans.

Donald Trump avait initialement prévu de déclarer un état d'"urgence nationale". Mais la Maison Blanche a finalement opté pour l'"urgence de santé publique d'ampleur nationale", jugéeplus adaptée pour répondre à cette crise des opiacés.