publié le 24/10/2017 à 07:42

C'est le sujet de ces dernières semaines : le harcèlement sexuel. Après Harvey Weinstein, une autre grosse affaire fait la "une" aux États-Unis. Elle concerne Fox News. Un feuilleton qui revient régulièrement sur le devant de la scène outre-Atlantique depuis l'été 2016. Le patron et la plus grande vedette de la très puissante chaîne conservatrice avaient été virés pour des affaires de harcèlement. Le premier (décédé depuis) avait notamment harcelé la présentatrice de la matinale, avant de la virer parce qu'elle refusait de céder à ses avances.



Au printemps dernier, c'est Bill O'Reilly qui était poussé vers la sortie. Les annonceurs publicitaires boycottaient le présentateur de l'émission de 20 heures de la chaîne - extrêmement influent politiquement depuis plus de vingt ans -, parce qu'on avait appris qu'il avait signé des accords de confidentialité. C'est-à-dire qu'il avait acheté le silence de femmes qui s'étaient plaintes. On vient d'apprendre le montant astronomique de ces accords pour que ces femmes acceptent de se taire : au minimum 45 millions de dollars (38 millions d’euros).

Sur ce montant, 32 millions de dollars étaient destinés à une seule femme, qui était sous contrat avec Fox News. On ignore ce qu'elle a subi, car si les victimes parlent elles doivent rembourser. Ce qui est encore plus stupéfiant, c'est que l'autre grande star de Fox News, Megyn Kelly, qui présentait l'émission qui passait juste après O'Reilly (depuis, elle est partie sur une autre chaîne), a commencé son émission sur NBC par une réquisitoire implacable.

> La mise au point de Megyn Kelly sur NBC