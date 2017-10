publié le 20/10/2017 à 07:55

Pour la première fois depuis son départ de la Maison Blanche, Barack Obama est redescendu dans l'arène politique jeudi 19 octobre. Il est allé soutenir deux candidats démocrates à des élections locales, dans le New Jersey et en Virginie. C'était très attendu, parce qu'on allait l'entendre parler de Donald Trump à un micro. Il fait régulièrement des discours, mais plus généraux, pas politiques à proprement parler, devant des banques ou dans des forums internationaux, souvent rémunérés (400.000 dollars le discours). Y compris récemment devant une firme de Wall Street, ce qui a été critiqué.



Tout le monde guettait donc ce qu'allait dire Barack Obama sur son successeur. Il a un peu déçu certains ses supporters qui s'attendaient à une attaque violente contre son successeur. Ils ne sont pas déçus par lui - il y avait d'ailleurs une longue queue devant le meeting en Virginie -, mais il a pris soin de ne pas attaquer frontalement Donald Trump.

Évidemment quand il dit : "Nous rejetons une politique de divisions, une politique de peur !", tout le monde comprend qu'il parle de Trump, mais il ne veut pas redevenir un acteur politique. Jusqu'à présent, il a seulement envoyé des tweets ou des communiqués sur des points très précis de l'action du président. Sur l'immigration, par exemple, pour rappeler les valeurs de l'Amérique.

Former President Barack Obama calls on Americans to reject "politics of fear" in return to campaign trail https://t.co/t8SR5WLV2g pic.twitter.com/6ssr88AUi4 — CNN (@CNN) 20 octobre 2017

En fait Barack Obama sait que Donald Trump n'attend que ca, que son prédécesseur l'attaque, polémique avec lui. D'ailleurs Trump critique régulièrement Obama, et même plus. Il l'a quand même accusé - sans preuve - de l'avoir fait espionner et écouter pendant la campagne. Trump aimerait polémiquer avec Obama, et ce dernier prend soin de ne pas tomber dans le piège.