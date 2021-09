États-Unis : des gorilles du zoo d'Atlanta positifs au coronavirus

Le Zoo Atlanta aux États-Unis a annoncé que plusieurs gorilles du zoo ont été testés positifs au coronavirus. Les animaux, des gorilles des plaines de l'Ouest, avaient subi des tests après que des soigneurs les ont vus tousser et présenter d'autres symptômes. De premiers tests ont montré qu'ils étaient positifs au virus SARS-CoV-2 qui provoque la Covid-19 et des résultats de tests de confirmations sont attendus auprès des services du laboratoire vétérinaire national d'Ames dans l'Iowa, a précisé le zoo vendredi dans un communiqué.

Certains gorilles présentant des risques de complications ont été soignés avec des anticorps monoclonaux et les 20 gorilles que compte le zoo ont tous été testés. "Les équipes surveillent de très près les gorilles touchés et espèrent qu'ils se rétabliront totalement", a déclaré Sam Rivera, directeur de la santé animale de Zoo Atlanta. "Ils reçoivent les meilleurs soins possible".

"Nous sommes très inquiets de ces contaminations, en particulier parce que nos protocoles de sécurité pour travailler avec les grands singes et d'autres espèces animales vulnérables sont, et ont été tout du long de la pandémie, extrêmement rigoureux," a-t-il ajouté.

Le zoo estime que les gorilles ont été contaminés par un soignant asymptomatique, même s'il avait été pleinement vacciné et portait un équipement de protection. Les visiteurs ne posent aucun danger en raison de la distance entre eux et l'habitat des primates, souligne le zoo.