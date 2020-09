publié le 17/09/2020 à 22:38

Aux États-Unis, des femmes détenues par les services de l’immigration ont-elles été stérilisées de force ? Plusieurs témoignages l’affirment, et tout est parti du témoignage d’une infirmière qui travaillait sur place. Professionnelle expérimentée, elle travaillait jusqu’en juillet dans un centre privé de Géorgie, sous-traitant du ministère de la Sécurité intérieure et appartenant à un groupe de prisons privées, ce qui est courant dans le pays.

L’infirmière raconte sur la chaîne MSNBC avoir recueilli des témoignages de migrantes. "Plusieurs femmes détenues sont venues me dire : ‘J’ai eu une hystérectomie, pourquoi ?’ Je ne savais pas quoi leur dire", raconte l’infirmière. "L’une des femmes m’a dit : ‘Qui est ce médecin, il collectionne les utérus ? Je lui ai demandé ce qu’elle voulait dire, et m’a répondu : ‘Toutes celles avec qui j’ai parlé ont eu une hystérectomie", relaie-t-elle.

D’autres témoignages du même genre ont été recueillis par des associations. Au moins 173 élus démocrates saisissent l’inspection générale du ministère de la Sécurité intérieure. Les États-Unis ont une longue histoire de stérilisations forcées de femmes hispaniques ou noires. On estime que 70.000 femmes en ont subies entre 1900 et 1970. Entre 2006 et 2010, 160 femmes détenues en Californie ont été ainsi stérilisées.