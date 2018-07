publié le 28/01/2018 à 09:23

Ce matin, on part près de Chicago sur les traces d'une guitare, dont le vol, il y a 23 ans, a changé le destin de sa propriétaire. Nicole Pompa avait effectivement 17 ans quand sa guitare lui a été volée le 2 octobre 1994. À l'époque, elle a tout misé dans cet instrument : une guitare bleue turquoise à six cordes, série limitée de la marque Ovation, seulement 52 fabriquées, qu'elle a payée 700 dollars, toutes ses économies.



Parce que jouer de la guitare est alors toute sa vie. C'est une très bonne musicienne, elle compose, commence à avoir une petite notoriété et envisage de devenir une chanteuse professionnelle. Le cambriolage de sa chambre d'étudiante bouleverse son existence. Tellement sidérée par la perte de sa guitare fétiche qu'elle va décider de tout arrêter. Elle ne va plus jouer une seul note tant qu'elle n'aura pas retrouvé sa guitare...

En vente sur Internet

Elle va donc la rechercher frénétiquement. Seul moyen pour elle de refaire de la musique. Et la traque va durer presque un quart de siècle. Pendant toutes ces années, elle est restée sur la piste de sa guitare bleue, visitant les boutiques de prêteurs sur gage, les magasins de musique ou les salles de ventes. Il y a quelques semaines, elle a donc été sidérée par la photo de cette Ovation turquoise en vente sur internet.

Elle a aussitôt appelé la police de Skokie, près de Chicago, là où elle avait déposé plainte il y a 23 ans. Le fonctionnaire a d'abord cru à une plaisanterie puis a exhumé le dossier du cambriolage. Les policiers sont ensuite remontés jusqu'au vendeur à Denver. Un marchand d'instruments vintage, lui-même guitariste, totalement de bonne foi.



Il avait déniché l'instrument dans une brocante. Il l'a spontanément offert à Nicole, désormais délivrée de son voeu de silence musical. Comme prévu, elle a recommencé à jouer. Et à 40 ans, elle va enfin pouvoir réaliser son rêve : se produire sur scène avec sa guitare bleue.