Des chameaux injectés au botox disqualifiés d'un concours de beauté

publié le 25/01/2018 à 18:10

Chaque année, l'Arabie Saoudite organise un concours de beauté dédié aux chameaux. Malheureusement, l'édition 2018 du Festival annuel de chameaux du roi Abdulaziz restera dans les mémoires pour avoir été le théâtre d'un scandale. En effet, douze des compétiteurs à deux bosses ont été exclus du concours pour triche.



Selon le journal britannique The Guardian (en anglais), les animaux ont reçu du botox "pour donner plus d'allure à leur moue". "Ça fait enfler la tête et quand le chameau arrive, on se dit : "Oh, regarde comme sa tête est grosse. Il a de grosses lèvres, un gros nez", explique un éleveur à un journal saoudien. Certains des animaux auraient même subi une opération destinée à réduire leurs oreilles.

Si les faits peuvent prêter à sourire, l'affaire est néanmoins prise très au sérieux par le royaume. Et pour cause, l’événement qui dure un mois est comparé au Super Bowl américain et distribue pour près de 46 millions d'euros de prix aux gagnants. 30.000 chameaux y participent. Les enjeux sont donc très élevés pour les propriétaires des chameaux, qui n'hésitent donc pas à faire passer sous leurs camélidés sous le bistouri.