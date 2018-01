publié le 24/01/2018 à 16:19

Direction New York. Ou quand un secrétaire particulier tape dans les caisses de son patron. En effet les caisses de vin, et pas n'importe lesquelles, loin de là, car la victime de la filouterie n'est autre que le coprésident de Goldman Sachs, la célèbre banque d'investissement américaine.



David Solomon, personnage fortuné, aime les crus les plus prestigieux. Et le banquier aime à les boire dans la très chic station balnéaire des Hamptons, où il possède une résidence secondaire. Il chargeait donc régulièrement son secrétaire de transporter les précieux flacons depuis son appartement de Manhattan.

Estimant sans doute que son patron ne comptait pas, le secrétaire a vu la une bonne occasion d'arrondir ses fins de mois. Pendant deux ans il a méthodiquement prélevé des bouteilles ensuite revendues à un négociant en vins !

Trafic juteux : le procureur de New York estime que l'employé indélicat a ainsi récupéré 1,2 million de dollars. Il faut dire que dans les bouteilles chapardées se trouvaient notamment sept Romanée Conti, un des vins les plus chers du monde. Interpellé et inculpé, le secrétaire risque désormais de cuver plusieurs années de prison.