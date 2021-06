États-Unis : 10 morts dont 9 enfants dans un carambolage en Alabama

Crédit : APU GOMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

10 personnes dont 9 enfants sont morts dans un carambolage aux États-Unis le 20 juin dernier. L'accident a impliqué plus de 15 véhicules et a eu lieu sur l'autoroute I-65 près de Greenville, dans l'État de l'Alabama. Le médecin légiste du comté de Butler a indiqué à l'AFP que l'accident est "probablement" lié à la tempête Claudette.

Comme le précise la chaîne américaine CNN, 8 des 9 enfants tués étaient âgés de 4 à 17 ans et se trouvaient dans le même bus de l'organisation Tallapoosa County Girls Ranch, qui aide les victimes de maltraitance et de négligence. Un père de 29 ans et sa fille de 9 mois ont aussi été tués des suites de l'accident. La fillette était "bien attachée" dans son siège auto, mais "l'impact a été trop puissant", peut-on lire sur le site de CNN. Le chauffeur du bus du Tallapoosa County Girls Ranch a pu être sorti du véhicule en feu, mais les secours n'ont pas pu sauver les jeunes filles.

L'accident s'est produit pendant la tempête Claudette sur l'autoroute I-65, qui a été rétrogradée au statut de dépression tropicale alors qu'elle atteignait les côtes américaines. Elle n'en a pas moins occasionné des vents violents et des pluies très abondantes en Louisiane, Mississippi Floride et Alabama. Outre le carambolage, le président du conseil municipal de Tuscaloosa (Alabama), Kip Tyner, a confirmé le 20 juin , sur Facebook, qu'un père (24 ans) et son fils de 3 ans sont morts durant le passage de Claudette.