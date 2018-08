publié le 13/08/2018 à 16:10

Un bébé de 10 mois est décédé vendredi 10 juillet après avoir été laissé dans une voiture pendant 8 heures, rapporte le journal espagnol El Pais.



C'est son grand-père qui oublié l'enfant, qui s'était endormie à l'arrière de la voiture. L'homme âgé de 56 ans a garé sa voiture dans une rue de Manacor, à Majorque dans les îles Baléares, aux alentours de 7 heures. Ce n'est que 8 heures plus tard, à 15 heures, qu'il s'est rendu compte que le bébé était resté à l'intérieur du véhicule, en plein cagnard.

La police et les secours ont tout de suite été dépêchés sur place et ont tenté de réanimer le bébé, en vain. Une autopsie doit encore être pratiquée pour déterminer les causes exactes de la mort de l'enfant, mais la police a dors et déjà annoncé que les fortes chaleurs étaient à l'origine de son décès.

Sous le choc de la nouvelle, le grand-père a été hospitalisé. Il est poursuivi pour homicide involontaire.