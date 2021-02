Espagne : pourquoi l'incarcération d’un rappeur met le pays en émoi

publié le 23/02/2021 à 16:10

"Liberté pour Pablo Hasél". Une semaine après l'emprisonnement d'un rappeur catalan, les manifestations de soutien ne faiblissent pas en Espagne. Des affrontements avec la police ont de nouveau eu lieu à Barcelone ce lundi 22 février. Depuis le 16 février, 109 manifestants ont ainsi été arrêtés en Catalogne.

La raison ? L'incarcération de l'artiste de rap Pablo Hasél, 32 ans, condamné à neuf mois de prison pour apologie du terrorisme après avoir, dans un tweet, traité le roi Juan Carlos Ier de "mafieux", fait l'éloge de personnes impliquées dans des attaques et accusé la police d'avoir tué et torturé des migrants et des manifestants.

Après s'être barricadé dans l'université de Lérida, en Catalogne, l'arrestation du rappeur a relancé le débat sur la liberté d'expression en Espagne. Depuis, plusieurs manifestations de soutien, souvent tendues, ont eu lieu à Madrid et Barcelone. Parallèlement, plus de 200 personnalités du monde de la culture, dont le réalisateur Pedro Almodóvar et l'acteur Javier Bardem, ont signé une tribune en sa faveur.

Último comunicado antes de mi encarcelamiento. Hoy soy yo, mañana puedes ser tú por denunciar a los culpables de joder tantas vidas. Están en juego nuestras libertades, que no lo tengan fácil. Ganarles este pulso es posible. pic.twitter.com/wBA7cNeAoQ — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 12, 2021

Qui est Pablo Hasél ?

Chantant dans un relatif anonymat avant les ennuis judiciaires qui ont abouti à son incarcération, Pablo Hasél est un rappeur provocateur aux textes révolutionnaires devenu pour une partie de l'opinion espagnole un symbole. Son cas a amené le gouvernement à promettre une réforme du code pénal afin que les "excès" des artistes dans l'usage de la liberté d'expression n'entraînent pas de peines de prison.

Il qualifiait notamment dans ces tweets les forces de l'ordre espagnoles de "mercenaires de merde", les accusait de torture et d'assassinats et s'en prend également à la couronne. Le Catalan est l'un des représentants de la scène rap indépendante et engagée en Espagne, proche de certains mouvements d'extrême gauche.