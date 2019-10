publié le 26/10/2019 à 22:03

C'est une macabre découverte qu'on fait les autorités espagnoles mardi 22 octobre. Le corps momifié d'une femme âgée de 78 ans a été retrouvé dans la salle de bain de cette dernière, à Madrid, rapporte la presse espagnole citée par franceinfo. Les médecins estiment que son décès, de cause naturelle, remonterait à une quinzaine d'années, selon El Mundo. La dernière fois qu'elle avait été aperçue par ses voisins remonte au mois de septembre 2004.



Mais comment se fait-il que personne ne se soit inquiété plus tôt de son absence ? Premier facteur d'explication, Isabel Rivera, qui vivait seule depuis la mort de son époux architecte, était en mauvais termes avec sa famille et n'avait pas d'enfants, rapporte TeleMadrid. D'autres médias indiquent que ses factures continuaient d'être réglées, et qu'elle était toujours inscrite sur les listes électorales.

C'est finalement l'une de ses nièces qui a alerté les autorités. Les voisins de la septuagénaire avaient cependant tenté d'avertir le gestionnaire de l'immeuble évoquant une forte odeur, mais ce dernier n'était pas intervenu.

Mardi 22 octobre, le policiers et les pompiers qui ont pénétré dans son appartement en passant par le balcon ont retrouvé le corps de la victime née en 1926 "dans un état de conservation exceptionnel" grâce "aux conditions d'humidité et de l'aération des lieux", selon nos confrères.