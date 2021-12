Espagne : 251 pédophiles présumés dans l'Église catholique et 1.237 victimes, d'après la presse

Les terribles faits rapportés par le journal El Pais se seraient déroulés sur une vaste période entre 1943 et 2018. D'après nos confrères, 251 pédophiles présumés dans l'Église catholique espagnole et au moins 1.237 victimes d'abus sexuels ont été identifiées. Ces investigations ont été transmises au Vatican qui a ouvert des enquêtes internes, rapporte l'article du quotidien, paru dimanche 19 décembre.

Des investigations d'une ampleur "sans précédent en Espagne" sur "251 membres du clergé et quelques laïcs d'institutions religieuses accusés d'agressions sexuelles sur mineurs". Des faits de pédophilie sur lesquels "El Pais a enquêté ces trois dernières années".

L'ensemble de ces accusations et témoignages a été remis au pape le 2 décembre dernier, a indiqué le quotidien. Dimanche, la Congrégation pour la doctrine de la foi, en charge des enquêtes de l'Église en matière d'abus sexuels, n'avait pas encore confirmé l'ouverture des investigations internes.

J'ai beaucoup pleuré... et il m'a proposé de me payer Témoignage d'une victime dans l'enquête parue dimanche dans El Pais

Sur son site internet, des premiers éléments de l'enquête d'El Pais ont d'ores et déjà été publiés. Les victimes dénoncent un "secret de polichinelle" et décrivent "des pédophiles qui ont abusé de dizaines d'enfants". "Le prêtre m'a appelé pour l'aider dans son bureau, mais ce n'était qu'un mensonge. (...) J'ai beaucoup pleuré... et il m'a proposé de me payer", raconte une des victimes citées par le quotidien.

À la suite de ces révélation, la Conférence épiscopale espagnole "réitère son intérêt et sa disposition à réaliser une enquête sur tous les cas d'abus", a-t-elle déclaré dans un communiqué diffusé dimanche. Celle-ci "encourage toutes les victimes à présenter des plaintes". Concernant l'Espagne, le Vatican a déjà reçu 220 plaintes pour violences sexuelles dans l'Église depuis 2001, d'après un porte-parole de l'institution espagnole.