En Cornouailles, un projet permet aux fermiers de créer du carburant automobile avec de la bouse de vache. L’Energy independant Farming, en coopération avec l’agence européenne de développement et les autorités régionales de Cornouailles, développent ce biocarburant sur plusieurs fermes d’élevages de la régions.

Sur la ferme de Jim, à Chynoweth, à l’est des Cornouailles, les vaches sont des invitées mais elles travaillent. Jim abritent les bovins des fermiers voisins pour récupérer leur bouse et la transformer en carburant. "Dans le sol il y a des fentes. Le lisier passe à travers, tombe en dessous et est collecté dans une chambre", explique Jim. "Là on voit des bulles à la surface du lisier : ce sont des gaz biologiques, un mélange de méthane, dioxyde de carbone et hydrogène sulfate".



Au lieu de s’échapper et de polluer l'environnement, tout ce gaz naturel s’évapore dans l’environnement fermé et contrôlé de ce que Jim appelle, le lagon. Un nom bien idyllique pour une piscine à bouse de 200 m2. Un laboratoire mobile se charge de transformer le méthane en biocarburant.

Du méthane compressé au méthane liquide

"Nous fournissons le carburant aux autorités régionales de Cornouailles qui l’utilisent pour leur véhicules d’entretien de la voirie", dit Chris Mann, de l’entreprise Bennemann, l'un des concepteurs de la technologie. "C’est du méthane compressé, et nous sommes en train de développer le méthane liquide qui permettra de faire avancer des véhicules plus lourds comme des camions."



Le but est que bientôt les 1.000 véhicules des autorités régionales carburent à la bouse de vache. Et du même coup, les fermes, une soixantaines à terme, réduisent leur propre empreinte Carbonne.