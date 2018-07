publié le 29/06/2017 à 16:38

Symbole fort. Le 28 juin 2017, des manifestants pro-démocratie ont pris d'assaut la statue représentant une fleur de bauhinia, symbole de Hong-Kong. L'action a eu lieu en marge d'une visite du président chinois Xi Jinping, venu célébrer les 20 ans de la rétrocession de l'île par la Grande-Bretagne à la République populaire de Chine.



Située sur le Golden Bauhinia Square, cette sculpture emblématique avait été offerte par le gouvernement central lors de la rétrocession de l'île par la Grande-Bretagne en 1997.

Les manifestants ont scandé des slogans et organisé un sit-in autour de la statue pour protester contre l'érosion de leurs droits acquis en 1997 en vertu du modèle "un pays, deux systèmes", en particulier dans le domaine de l'éducation et de la liberté d'expression. Joshua Wong, le leader du mouvement pro-démocratie à Hong Kong, et le jeune député Nathan Law ont été arrêtés par la police alors qu'ils participaient à la contestation.