publié le 26/06/2017 à 16:58

Maximilian Ziegler, un chasseur d'orages de 27 ans, a bravé le vent et la grêle dans le but de photographier ce phénomène insolite. En mai 2017, il a ainsi réussi à capturer l'une des plus belles formations de nuages jamais vues au-dessus des collines de Öschelbronn près de Stuttgart (Allemagne).