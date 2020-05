En Chine, des parents retrouvent leur fils enlevé dans un hôtel il y a 32 ans

Les retrouvailles entre les parents et leur fils disparu en Chine il y a 32 ans

Leur fils avait été enlevé en 1988 dans un hôtel. Ce couple de Chinois a pu le retrouver, 32 ans plus tard.

Mao Yin était âgé d'à peine deux ans lors de sa disparition. À 34 ans, il a enfin revu ses parents, rapporte la BBC. Le petit garçon avait disparu alors que son père le ramenait de la crèche et s'était arrêté dans un hôtel pour prendre de l'eau. Il a suffit qu'il détourne le regard un instant pour que son fils disparaisse.

La mère avait ensuite quitté son travail pour se consacrer à le retrouver. Au total, elle a distribué plus de 100.000 avis de recherches et est apparu plusieurs fois à la télévision. Selon les autorités locales, elle aurait suivi plus de 300 pistes.... "J'aimerais remercier les dizaines de milliers de gens qui nous ont aidé", a-t-elle dit lors d'une conférence de presse avec la police locale.



Comment a-t-il été retrouvé ?

Finalement, en avril dernier, la police a entendu parler d'un homme qui avait adopté un bébé au moment de la disparition de Mao Yin. Il vivait à 1.000 km de la ville de Xian, où le petit avait été enlevé. Après des tests génétiques, il s'est avéré que l'homme adopté 32 ans auparavant était bien le fils de Mao Zhenjing et Li Jingzhi.

Entre temps, Mao Yin avait été rebaptisé Gu Ningning. Il est gérant d'un magasin de décorations et assure qu'il va passer du temps avec ses parents biologiques.

Les disparitions d'enfants sont un fléau en Chine. D'après des chiffres de 2015, 20.000 enfants sont enlevés chaque année dans le pays.